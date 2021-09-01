ПСРМ обжалует в суде скандальное решение о тестировании учителей на коронавирус за их счёт

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ПСРМ обжалует в суде решение Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью и требует отменить обязанность работников системы образования проводить тестирование на COVID-19 за свой счёт. Вакцинация должна оставаться добровольной, а не становиться обязательной. Об этом говорится в заявлении формирования.

– Партия социалистов Республики Молдова осуждает дискриминационные действия правительства, а также безответственное и скандальное заявление премьер-министра Натальи Гаврилицы в отношении учителей. Накануне начала нового учебного года правительство предприняло целую серию шагов по травле работников сферы образования. Руководство страны заставляет этих людей проходить вакцинацию или оплачивать тесты на COVID-19 за счет собственной зарплаты, которой и без того недостаточно для удовлетворения самых необходимых потребностей. Власть не хочет учитывать индивидуальный подход к педагогам и представителям вспомогательного персонала. У некоторых из них есть противопоказания к вакцинации, другие отказываются от вакцинации по религиозным мотивам, есть также случаи, когда люди недавно переболели коронавирусом и у них есть естественные антитела, – отмечается в декларации.

Социалисты обращают внимание на то, что за считанные часы до начала нового учебного года премьер-министр Наталья Гаврилица выступила с поистине возмутительным и оскорбительным заявлением в адрес педагогов. Так, она заявила, что тем, кто отказывается от вакцинации, «следует искать другую работу».

– Такое вызывающее и высокомерное отношение к педагогам со стороны руководства государства может спровоцировать кризис в образовании, когда многие учителя уйдут из системы. И это в условиях, когда школы по-прежнему испытывают большой дефицит учителей, а в детских садах не хватает воспитателей. Действия нынешнего правительства приводят к мысли, что миссия новой власти в Республике Молдова – уничтожить систему образования, школы и лицеи в стране. В этом убеждаются всё больше граждан, в том числе тех, кто проголосовал за изменения, однако пока эти изменения приносят плохие времена для народа, а хорошие времена – только для родственников власть имущих. Создается впечатление, что нынешнее руководство страны вместе с правящей партией – ПДС – относятся к учителям, врачам, а также ко всем гражданам Республики Молдова исключительно как к «электорату», который им нужен только на выборах, потому что сразу после получения голосов они забывают о своих обещаниях и о нуждах людей, – подчёркивают в ПСРМ.

Партия социалистов поздравляет всех педагогов, а также всех учащихся с 1 сентября – в этот день школы вновь открывают свои двери, чтобы передать новые знания и навыки следующим поколениям. Но страны есть будущее только в том случае, если у неё будет качественное образование, а государство с уважением будет относиться к работникам в этой сфере, уверены представители политформирования.

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