ПСРМ обратится в Конституционный суд по факту узурпации власти Майей Санду

ПСРМ приняла к сведению заявление президента Майи Санду о повторном выдвижении кандидата на пост премьер-министра, который сегодня получил историческое количество голосов – ноль. Это решение было объявлено после имитации так называемых консультаций с партиями, на которых президент отказалась учитывать мнение партий в парламенте, за исключением партии, которую возглавляет из тени, – ПДС. Об этом говорится в сообщении для прессы Партии социалистов.

“Решение, объявленное сегодня вечером, серьезно нарушает Конституцию и недавние постановления Конституционного суда, который обязывает президента выдвигать кандидата, предложенного сформированным парламентским большинством.

Президент страны не может себе позволить давать субъективные оценки депутатам Парламента Республики Молдова, он не может позволить себе быть судьей, а в условиях демократии президент не может позволить себе отменять роль партий и игнорировать волеизъявление парламентского большинства.

Если следовать логике Майи Санду, то факт, что она была членом правительства, задействованного в краже миллиарда, что она своим голосом участвовала в ограблении страны, – также является очень серьезной причиной для того, чтобы считать, что она не может занимать государственную должность в силу запятнанной репутации.

Сегодняшние действия Майи Санду на данном этапе называются попыткой узурпировать государственную власть. В тот момент, когда будет официально издан указ о назначении премьер-министра, президент страны окажется вне Конституции – в процессе узурпации государственной власти, что влечет за собой правовые и политические последствия.

Завтра ПСРМ обратится в Конституционный суд с запросом по поводу узурпаторского указа, изданного президентом страны. До принятия решения мы просим руководство парламента не созывать заседания для того, чтобы заслушать лицо, незаконно назначенное на должность премьер-министра. Чтобы не допустить этот акт узурпации государственной власти, будут использованы и другие правовые и демократические средства.

Президент страны ставит Конституционный суд в абсурдную ситуацию, когда он вынужден толковать собственные решения. В то же время КС должен уже принять во внимание тот факт, что Майя Санду не уважает ни Конституцию, ни волю парламента, руководствуясь личными разочарованиями, узкопартийными интересами и субъективными мнениями.

Мы уверены, что Высокий суд может констатировать только то, что он уже вынес очень четкое решение о назначении премьер-министра президентом страны, решение, которое глава государства обязан уважать, а не выдумывать предлоги и субъективные аргументы для нарушения Конституции.

Мы подождем, чтобы увидеть позицию Конституционного суда в отношении направляемого нами обращения, а затем объявим о следующих шагах, которые мы предпримем, чтобы предотвратить этот акт узурпации и попытку отменить роль основных институтов демократического государства, роль политических партий”, – отмечается в декларации ПСРМ.