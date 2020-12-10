ПСРМ обращается в КС: Решение о передаче Республиканского стадиона посольству США было принято незаконно (ВИДЕО)

0

Депутаты ПСРМ подают обращение в Конституционный суд. Социалисты требуют от КС проверить конституционность принятого в 2018 году закона о передаче территории Республиканского стадиона посольству США для строительства нового здания дипломатической миссии.

Депутат Партии социалистов Василий Боля напомнил на брифинге, что соответствующий закон был принят по инициативе правительства Павла Филипа и направлен на промульгацию главе государства. Игорь Додон не сделал этого и вернул его в парламент. Президент отказался подписать закон и во второй раз, после того, как тогдашнее большинство подтвердило свою волю. Тогда его полномочия были временно приостановлены и указ вместо Игоря Додона подписал Андриан Канду, однако данная процедура была нарушена, что позднее подтвердили Венецианская комиссия и нынешний состав Конституционного суда.

– Мы можем констатировать, что данный закон был промульгирован не имевшим на это права человеком, а потому эффекты данного решения могут быть приравнены к нулю. Конституционный суд должен рассмотреть наш запрос, признать, что либо эта процедура не имела места, либо что был нарушена Конституция, и объявить этот закон неконституционным, – сказал социалист.

Боля пояснил, что обращение вызвано тем, что данный закон пока остаётся в силе, несмотря на то, что 3 декабря депутаты проголосовали за его отмену. После того, как депутаты “АКУМ” оспорили это в КС, Конституционный суд приостановил вступление в силу нового решения до рассмотрения всех поданных апелляций.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.