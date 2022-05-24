ПСРМ обошла ПДС в рейтинге доверия граждан партиям

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Из всех политформирований страны граждане больше всего доверяют Партии социалистов. Это данные опроса, проведённого CBS-AXA в партнёрстве с Институтом развития и социальных инициатив IDIS Viitorul и Институтом политологии и международных отношений им. Иона И. К. Брэтиану (ISPRI) в Румынии.

Согласно исследованию, ПСРМ доверяют 33,6% граждан, а правящая ПДС заняла в рейтинге второе место с 33,3%. ПКРМ доверяют 29,4% граждан, а партии «Шор» – 28,4%.

Опрос проводился с 5 по 14 мая 2022 года. В исследовании приняли участие 1106 человек, погрешность составляет 3%.

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