ПСРМ обеспокоена незаконными и антидемократическими действиями новой власти, которые ведут к новому захвату государства

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Партия социалистов Республики Молдова с тревогой отмечает незаконные и антидемократические манипуляции новой власти, которые становятся всё более опасными для правового государства. Об этом говорится в заявлении ПСРМ.

Общество, отмечают социалисты, обращает внимание на то, что многие действия нынешнего правительства вдохновлены и порождены периодом «захваченного государства», а некоторые, в силу своего незаконного и агрессивного характера, даже превосходят его. Именно так выглядят незаконные требования президента страны Майи Санду возбудить политические дела на её оппонентов в парламенте, о чём рассказал сегодня Александр Стояногло.

⁃ В соответствии с конституционным принципом независимости и равенства ветвей власти в государстве любое вмешательство политической структуры в процесс отправления правосудия является злоупотреблением и незаконным фактом. Помимо юридического аспекта, который в данном случае явно противоречит правовым нормам, действия Майи Санду в отношении политических оппонентов, которых она хочет преследовать, используя правосудие, носят характер авторитарного и антидемократического режима с элементами захваченного государства. Мы подчеркиваем, что эти действия противоречат нормам Конституции Республики Молдова, Уголовно-процессуального кодекса и нарушают всеми признанные нормы международного права, закрепленные в международных договорах, к которым присоединилась Республика Молдова, – говорится в декларации.

ПСРМ отмечает, что в период после падения режима Плахотнюка, когда лидер социалистов Игорь Додон был президентом страны, не открывались новые политические дела и не давались указания генеральному прокурору, сохранялась независимость этого государственного института. Более того, было закрыто несколько политических дел, возбужденных по заказу режима Плахотнюка против некоторых политических лидеров, в том числе Майи Санду.

⁃ Фабрикование уголовных дел против представителей ПСРМ – не новость, их были десятки во время правления Плахотнюка, поэтому мы не боимся таких методов политического шантажа, нас ими не запугать. Однако мы хотим, чтобы общество знало правду об этих диктаторских действиях новой власти, а те, кто совершает такие незаконные действия и злоупотребления, должны ответить перед законом. Действующий режим не в состоянии выполнить свои предвыборные обещания и пытается прикрыть свое бессилие политическими шоу, поэтому на Генеральную прокуратуру, Национальное агентство по неподкупности, а также на другие учреждения оказывается огромное давление, с тем чтобы заставить их фабриковать заказные дела против оппозиции, – подчёркивают в ПСРМ.

Социалисты призывают власть положить конец этим злоупотреблениям в отношении оппозиции и заняться вопросами преодоления пандемического кризиса и решением насущных проблем общества. А принимая во внимание серьезность заявлений Генпрокуратуры, депутаты Блока коммунистов и социалистов просят институт президента обнародовать стенограмму заседания Высшего совета безопасности 10 августа. Граждане имеют право знать, какие действия предпринимает глава государства, а также насколько они законны, считают в формировании.

⁃ Точно так же юристы ПСРМ готовят обращения к нескольким международным институтам по вопросам права и уважения демократии и верховенства закона, чтобы сообщить о серьезных нарушениях и злоупотреблениях со стороны нынешнего правительства. Мы также обращаем внимание дипломатического корпуса, аккредитованного в Кишиневе, на то, чтобы занять позицию в отношении преступлений, совершенных действующей властью, которая нарушает демократические принципы и верховенство закона. ПСРМ приложит все усилия для защиты верховенства закона в Республике Молдова и всеми законными способами будет противостоять новому захвату государства другим режимом того же происхождения, что и «режим Плахотнюка», – заключается в заявлении.

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