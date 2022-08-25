ПСРМ об инциденте на «Шерпенском плацдарме»: Плевок в историческую память народа!

0

Партия социалистов Республики Молдова категорически осуждает действия властей страны в день празднования победоносного завершения Ясско-Кишинёвской операции – одного из важнейших эпизодов Великой Отечественной и Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении ПСРМ.

Со стороны президента, правительства, руководства парламента не прозвучало ни одного поздравления молдавскому народу и ветеранам войны в связи с освобождением республики от фашистских захватчиков, отмечают социалисты. Однако особенно циничным, считают они, выглядит неподключение Вечного огня на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», где в этот день традиционно проходят массовые памятные мероприятия при участии общественности и послов зарубежных стран.

– Расцениваем эти действия как плевок в историческую память народа, как демонстрацию желания переписать историю Великой Отечественной войны и пересмотреть её итоги. Партия социалистов примет все меры для обнародования имён всех виновных в отсутствии Вечного огня на мемориале «Шерпенский плацдарм» 24 августа 2022 года. Вечная слава героям великой войны! И вечный позор временщикам в руководстве Молдовы! – подытожили в ПСРМ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.