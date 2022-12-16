ПСРМ о закрытии 6 телеканалов: Власть окончательно превратилась в режим!

Партия социалистов с возмущением воспринимает акт произвола так называемой «Комиссии по чрезвычайным ситуациям», принявшей решение о закрытии шести независимых телеканалов, говорится в заявлении формирования.

Абсолютно немотивированно, грубо нарушая международные нормы и законодательство Республики Молдова, режим Майи Санду осуществляет зачистку средств массовой информации в нашей стране и устанавливает тотальную политическую цензуру в интересах правящей партии.

Проведение подобного решения через Комиссию по чрезвычайным ситуациям являет собой грубый акт правового нигилизма. Напоминаем, что премьер-министр Наталья Гаврилица, выступая в парламенте, дала гарантию, что режим ЧП запрашивается лишь для решения проблем энергетики и не будет использован для ограничения прав и свобод граждан Республики Молдова. Закрытие оппозиционных телеканалов в очередной раз демонстрирует лживость, беспринципность и лицемерие правящего режима.

Ранее режим Санду и PAS подчинил себе (парламенту) общественный телеканал Moldova-1.

Особенно циничен тот факт, что зачистка информационного поля Молдовы происходит в канун новогодних и рождественских праздников.

Партия социалистов Республики Молдова в очередной раз призывает международное сообщество не игнорировать столь очевидные нарушения правовых демократических норм. Не реагировать означает соучаствовать.

Призываем всё молдавское общество, политические партии, общественные и правозащитные организации объединить усилия в противостоянии диктатуре режима.

Премьер-министр РМ Наталья Гаврилица, возглавляющая Комиссию по чрезвычайной ситуации, должна быть отправлена в отставку. Все незаконные, антиконституционные решения Комиссии по чрезвычайной ситуации будут оспорены и отменены в судебном порядке.