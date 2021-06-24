ПСРМ о публикации газеты Bild: Клевета и акт целенаправленного очернения партии

0

Партия социалистов Республики Молдова выражает возмущение в связи с клеветническими измышлениями, содержащимися в публикации немецкой газеты Bild и распространёнными целым рядом молдавских СМИ, поддерживающих Майю Санду и подкотрольную ей партию ПДС. Об этом говорится в декларации ПСРМ.

В данной публикации содержится обвинение в адрес руководства Российской Федерации в финансировании избирательной кампании кандидата в Президенты Республики Молдова, а ныне председателя ПСРМ Игоря Додона в ходе президентских выборов 2020 года.

Партия социалистов Республики Молдова категорически отвергает эти обвинения и заявляет, что финансирование президентской кампании Игоря Додона, как и всей деятельности Партии социалистов, производилось и производится на законных основаниях, в строгом соответствии с законодательством Республики Молдова.

Партия социалистов и её кандидат Игорь Додон не получили ни одного бана помощи извне на проведение избирательной кампании. Появление подобных публикаций в разгар избирательной кампании мы рассматриваем как акт целенаправленного очернения партии, входящей в избирательный Блок коммунистов и социалистов, и как подготовку почвы для запрета Партии социалистов диктаторским режимом президента Майи Санду, которая действительно открыто пользуется внешней поддержкой. Это ещё раз доказывает появление подобной клеветнической публикации в немецком издании. Партия социалистов Республики Молдова направит иск в судебные инстанции против немецкой газеты Bild и на все молдавские СМИ, принявшие участие в распространении этой откровенной клеветы, – подчёркивается в декларации.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.