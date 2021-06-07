ПСРМ о протесте унионистов: Партия с рейтингом менее 1% пытается привлечь внимание общественности

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Партия социалистов осуждает сегодняшние агрессивные и незаконные действия правой партии, борющейся за ликвидацию Республики Молдова путём присоединения к Румынии, организованные перед офисом ПСРМ. “Широко известные бывшие коррупционеры из правительств альянсов “За европейскую интеграцию”, популярность которых по результатам опросов ниже одного процента, пытаются привлечь внимание общественности шумными, но бессмысленными действиями”, – отмечается в заявлении Партии социалистов.

– Мы уважаем право на протест любого гражданина нашей страны, но призываем политические силы предпринимать корректные и законные действия без вандализма. Это второй случай менее чем за неделю, когда правые партии атакуют офисы ПСРМ. Были и другие попытки правых партий организовать провокации в адрес лидеров социалистов. В отсутствие конструктивных идей в пользу людей правые партии прибегают к тому, что им лучше всего известно, – к агрессии, насилию и провокациям. В связи с сегодняшними незаконными действиями мы уведомили полицию и рассчитываем, что будут приняты все необходимые меры в строгом соответствии с законом, – говорится в декларации.

ПСРМ повторно призывает всех конкурентов на выборах к корректной избирательной кампании, в рамках которой будем предлагать решения проблем граждан.

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