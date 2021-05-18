ПСРМ о подорожании хлеба: Политические дезертиры посягнули на святое (ВИДЕО)

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Партия социалистов возмущена последними подорожаниями хлеба в некоторых районах страны. По мнению депутатов ПСРМ, рост цен абсолютно не оправдан, так как мука в Молдове подешевела, как и стоимость пшеницы на международным рынке. Социалисты видят в этом политический контекст и считают, что подорожание произошло преднамеренно перед досрочными парламентскими выборами, чтобы представители ПДС могли спекулировать на этой теме.

– Три компании повысили цены на хлеб одновременно – практически в один и тот же день. Это картельный сговор? Не знаю, пусть выскажутся уполномоченные органы. “Пахнет” политикой? Думаю, да. Кто-то пытается перед выборами взвалить вину на социалистов. Ребята, вы посягнули на святое – на хлеб. Это никогда не заканчивалось хорошо, – сказал на брифинге депутат ПСРМ Раду Мудряк.

Он добавил, что социалисты “не будут сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как кое-кто пытается спровоцировать восстание из-за хлеба”.

– Заканчивайте эти политические глупости. Вернитесь в правовые рамки. Тоже мне нашлись, политические дезертиры в Республике Молдова, – подытожил социалист.

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