ПСРМ о намерении ПДС увеличить пенсионный возраст: Социальный геноцид!

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ПСРМ осуждает намерение властей нанести ещё один крайне болезненный удар по гражданам Республики Молдова. Законопроект депутатов ПДС, который предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет, как для женщин, так и для мужчин, – антисоциальный, антинародный, направленный на дальнейшее притеснение граждан нашей страны и ухудшение положения народа Молдовы. Об этом говорится в заявлении Партии социалистов.

– Помимо того, что ПДС намерена повысить пенсионный возраст, чтобы сэкономить 1,5 млрд леев за счёт пенсионеров, депутаты действующего режима также отменяют индексацию пенсий дважды в год. В условиях беспрецедентного роста цен, зарегистрированного в последнее время в Республике Молдова, этот закон можно назвать «социальным геноцидом». В следующем году ожидается инфляция, которая может превысить 15%, а нынешнее правительство намерено отказаться от индексации пенсий с 1 апреля и оставить только индексацию с 1 октября. Таким образом, в течение почти года получатели пенсий и других социальных выплат будут прямыми жертвами роста цен, а правящий режим будет индексировать пенсии и пособия только к концу следующего года, – отмечается в декларации.

Напомним, что ПСРМ по предложению тогдашнего Президента Республики Молдова Игоря Додона приняла закон, который предусматривал снижение пенсионного возраста с 63 до 57 лет для женщин и до 62 лет для мужчин. Социалисты восстановили справедливость для граждан после того, как режим Плахотнюка увеличил пенсионный возраст до 63 лет. Теперь ПДС следует по пути режима Плахотнюка и повторно повышает пенсионный возраст, констатируют в Партии социалистов.

Также по инициативе Игоря Додона депутаты ПСРМ утвердили в 2019 году индексацию пенсий дважды в год – с 1 апреля и с 1 октября.

– Социалисты всегда боролись за социальную справедливость, за права пенсионеров и других получателей социальных выплат в Республике Молдова. Мы продолжим защищать права наших граждан всеми возможными законными способами. Заявляем, что если ПДС будет настаивать на принятии этого «закона о социальном геноциде», мы будем рядом с людьми на улицах, чтобы защитить права граждан, – заключается в заявлении.

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