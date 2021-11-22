ПСРМ о намерении ПДС увеличить пенсионный возраст: Социальный геноцид!

ПСРМ о намерении ПДС увеличить пенсионный возраст: Социальный геноцид!

ПСРМ осуждает намерение властей нанести ещё один крайне болезненный удар по гражданам Республики Молдова. Законопроект депутатов ПДС, который предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет, как для женщин, так и для мужчин, – антисоциальный, антинародный, направленный на дальнейшее притеснение граждан нашей страны и ухудшение положения народа Молдовы. Об этом говорится в заявлении Партии социалистов. 

– Помимо того, что ПДС намерена повысить пенсионный возраст, чтобы сэкономить 1,5 млрд леев за счёт пенсионеров, депутаты действующего режима также отменяют индексацию пенсий дважды в год. В условиях беспрецедентного роста цен, зарегистрированного в последнее время в Республике Молдова, этот закон можно назвать «социальным геноцидом». В следующем году ожидается инфляция, которая может превысить 15%, а нынешнее правительство намерено отказаться от индексации пенсий с 1 апреля и оставить только индексацию с 1 октября. Таким образом, в течение почти года получатели пенсий и других социальных выплат будут прямыми жертвами роста цен, а правящий режим будет индексировать пенсии и пособия только к концу следующего года, – отмечается в декларации. 

Напомним, что ПСРМ по предложению тогдашнего Президента Республики Молдова Игоря Додона приняла закон, который предусматривал снижение пенсионного возраста с 63 до 57 лет для женщин и до 62 лет для мужчин. Социалисты восстановили справедливость для граждан после того, как режим Плахотнюка увеличил пенсионный возраст до 63 лет. Теперь ПДС следует по пути режима Плахотнюка и повторно повышает пенсионный возраст, констатируют в Партии социалистов.

Также по инициативе Игоря Додона депутаты ПСРМ утвердили в 2019 году индексацию пенсий дважды в год – с 1 апреля и с 1 октября.

– Социалисты всегда боролись за социальную справедливость, за права пенсионеров и других получателей социальных выплат в Республике Молдова. Мы продолжим защищать права наших граждан всеми возможными законными способами. Заявляем, что если ПДС будет настаивать на принятии этого «закона о социальном геноциде», мы будем рядом с людьми на улицах, чтобы защитить права граждан, – заключается в заявлении. 

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