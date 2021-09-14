ПСРМ о намерении ПДС отменить закон о снижении пенсионного возраста: Оставляем за собой право организовать массовые протесты

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Партия социалистов Республики Молдова выражает обеспокоенность и осуждает намерение правящего режима снова повысить возраст выхода на пенсию. Граждане ошеломлены антисоциальной политикой ПДС, отмечается в заявлении ПСРМ.

– Предупреждаем: намерение властей отменить принятый ПСРМ закон о снижении пенсионного возраста может иметь взрывоопасный эффект для общества. Мы призываем правящий режим отказаться от повышения пенсионного возраста. Напротив, мы оставляем за собой право организовать массовые протесты в защиту прав граждан на мирную и безопасную старость как награду за десятилетия труда и выплату взносов на социальное страхование, – говорится в декларации.

Согласно закону, предложенному и принятому ПСРМ, возраст выхода на пенсию был снижен для женщин до 57 лет, а для мужчин – до 62 лет. Эти нововведения должны вступить в силу с 1 января 2022 года.

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