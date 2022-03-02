ПСРМ о конфликте на Днестре: Мы потеряли слишком много жизней и не должны допустить повторения трагедии

Заявление ПСРМ в память о жертвах приднестровского конфликта 1992 года.

Ровно три десятилетия отделяют нас от конфликта на Днестре, но шрамы противостояния не зарастают, глубокие следы, оставленные вспыхнувшей когда-то нелепой враждой, до сих пор тревожат нашу память – особенно сейчас, в условиях регионального кризиса и военной трагедии, которая разворачивается прямо на наших глазах. Конфликт на Днестре – без победителей, это конфликт побеждённых.

Оглядываясь назад с позиций сегодняшнего дня, конечно, хотелось бы, чтобы власти того времени в Кишиневе и Тирасполе мудрее отнеслись к политическому конфликту в первые годы независимости Молдовы. Мы по-прежнему считаем, что тогда, к сожалению, не весь потенциал национальной и международной оценки ситуации был использован для того, чтобы избежать вооруженного столкновения. В то же время, сторонам удалось заключить мир через четыре месяца после начала боевых действий, и это сегодня можно рассматривать как важное и бесспорное достижение, если сравнивать последствия приднестровского конфликта с бедственными результатами аналогичных военных вспышек в прошлом и настоящем.

Характеризуя события марта-июля 1992 года, в течение тридцати лет использовали различные оценки. В условиях демократии, обязывающей уважать право каждого человека на мнение, никто не может помешать гражданину или определенной группе гражданского общества делать самые разные выводы о характере конфликта и его целях. Правда, которую мы разделяем, однако, как на левом, так и на правом берегу Днестра, заключается в том, что мы потеряли слишком много жизней и что мы не должны допустить повторения трагедии. Места, о которых мы постоянно вспоминаем с болью и горечью: Дубоссары, Кочиеры, Тигина (Бендеры) и другие – должны раз и навсегда стать названиями мирных населенных пунктов.

Напомним, что инициативы по поиску общей основы для сближения берегов и реинтеграции страны предпринимались неоднократно. Но провал этих попыток, на наш взгляд, заключается не в том, что у народа не хватает потенциала и достаточной воли для этого возможного и необходимого акта справедливости, который также является залогом нашего будущего, нашего развития и модернизации. Эти инициативы зачастую отличались неоправданной поспешностью и недостаточной искренностью со стороны тех, кто должен был подписаться под осуществлением интеграции – поистине великой цели для нашего все еще разрозненного общества. С другой стороны, преувеличивают роль и значение внешних факторов в разрешении конфликта.

По прошествии трех десятилетий нам приходится использовать в нашем политическом языке понятия «замороженный конфликт» и «стол переговоров». В то же время, эти понятия более органично связаны с языком мира, чем слова «прекращение огня» и «разделение на части», которыми насыщены новости с различных меридианов. К сожалению, политический мир остается во многом миром лицемерия и двойных стандартов, а также соперничества государств, особенно сильных. И бесконечным полем битвы эгоистичных, в основном финансовых интересов – это поле очень легко превращается в полигон испытаний и конкуренции современного оружия.

В то же время простые люди на планете единодушны в том, что война, вооруженный конфликт и терроризм – это всеобщее, универсальное зло, и что их место в прошлом. Как правило, гораздо больше тех людей, кто попадает в огонь сражений против своей воли, с надеждой на мир и благополучие, чем тех, кто хотел или был вынужден взяться за оружие.

Давайте же сегодня склоним головы перед светлой памятью безвинно павших во время конфликта на Днестре и помянем каждый в своей молитве мирных людей, которых больше нет среди нас!