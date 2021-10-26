ПСРМ: Нынешняя власть несёт полную ответственность за раскол общества и надругательство над исторической памятью многих поколений!

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Партия cоциалистов категорически осуждает героизацию нацистских преступников, вне зависимости от их предшествующих заслуг. Не может быть никакого оправдания союзу с гитлеровской Германией, соучастию в нападении на Советский Союз и в уничтожении миллионов людей. Те, кто 22 июня 1941 года в составе румынской армии пересекли государственную границу СССР – преступники перед человечеством, и их преступления уже осуждены Нюрнбергским трибуналом.

Об этом говорится в заявлении формирования. В декларации отмечается, что те, кто затеял данную постыдную акцию в парке «Валя морилор», кто называет события июня 1941 года «освобождением Бессарабии и Северной Буковины» – точно такие же преступники, оправдывающие нацистскую оккупацию, Холокост и другие преступления нацистов.

– Адвокаты Партии социалистов намерены обратиться в прокуратуру в связи с подобным инцидентом. Данная мемориальная плита должна быть немедленно демонтирована. На наш взгляд, размещение данной мемориальной доски – в одном ряду с недавним тушением Вечного огня на Мемориале воинской славы «Вечность». Подобные акции были бы невозможны без ведома нынешней власти, которая несёт полную ответственность за раскол общества и надругательство над исторической памятью многих поколений, – подчёркивают в ПСРМ.

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