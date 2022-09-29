ПСРМ: Нужно провести досрочные выборы, перезагрузить власть и назначить ответственное и профессиональное правительство!

0

Партия социалистов возмущена хаотичными и безграмотными действиями властей во время энергетического кризиса. Страна на пороге отопительного сезона, а правительство демонстрирует свою полную несостоятельность – никто не может сказать, что будет после 1 октября. Об этом говорится в заявлении ПСРМ.

Национальное агентство по энергетике, отмечают социалисты, продолжает увеличивать тарифы на коммунальные услуги, которые уже превышают показатели прошлого года в 3-6 раз. В то же время правительство обещает разработать некие сайты для просителей компенсаций. А президент заявляет о том, что ситуация властям непонятна, будет ли газ – неизвестно, какими будут компенсации – они всё ещё не знают.

Партия социалистов считает, что руководство НАРЭ, которое полностью дискредитировало себя за последние годы подыгрыванием властям, необоснованным завышением тарифов и непомерными тратами, должно уйти в отставку, а само агентство должно быть расформировано. Проблема обеспечения страны энергоресурсами, тарифов и компенсаций для населения должна решаться срочно на самом высоком государственном уровне, для того, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, уверены в ПСРМ.

– Всем понятно, что нынешний состав законодательного органа не способен вывести страну из кризиса, а правительство своей некомпетентностью лишь усугубляет социально-экономический кризис. В октябре Партия социалистов представит свой антикризисный план. Мы требуем отставки преступного правительства, которое проводит геноцид населения и ведёт страну к уничтожению. Мы убеждены в том, что в Республике Молдова необходимо провести досрочные парламентские выборы, перезагрузить власть и назначить профессиональное и ответственное правительство, – заключается в декларации Партии социалистов.

В руководстве страны данное заявление пока не прокомментировали.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.