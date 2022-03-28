ПСРМ: Не позволим втянуть Молдову в военный конфликт!

Партия социалистов осуждает провокационное заявление секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины Алексея Данилова с призывом к Молдове открыть «второй фронт» военных действий в Приднестровье, чтобы «отвлечь Россию от Украины». Об этом говорится в декларации ПСРМ.

– Рассматриваем подобное заявление в качестве попытки вовлечь нейтральную дружественную Республику Молдова в военное геополитическое противостояние между двумя близкими нам странами, Российской Федерацией и Украиной. Искренне верим, что высказывание господина Данилова является частным мнением одного лица и не является выражением общей позиции руководства Украины.

Партия социалистов последовательно выступает за нейтралитет Республики Молдова и сохранение дружественных отношений как с Российской Федерацией, так и с Украиной. Мы выступаем за то, чтобы конфликт между этими двумя странами был урегулирован за столом переговоров. Любое вмешательство третьих сил на чьей-либо стороне будет способствовать только эскалации и разрастанию военных действий.

Дружественный характер отношений Молдовы с Украиной проявляется в массовом приёме украинских беженцев на территории нашей страны, в предоставлении им крова, сборе продуктов питания, оказании им медицинской помощи. До настоящего времени Молдова приняла и разместила на своей территории сотни тысяч беженцев из Украины. Гуманитарная миссия нашего народа в отношении украинских граждан будет продолжена.

Мы убеждены, что восстановление единства нашей страны возможно исключительно путём мирного урегулирования приднестровского конфликта. Решение может быть найдено только в рамках политических переговоров в формате 5+2, – отмечается в заявлении Партии социалистов.