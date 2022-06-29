ПСРМ: Наша борьба продолжается, мы становимся сильнее, и вместе с народом мы победим!

Исполком Партии социалистов обратился с посланием по случаю 25-летия формирования.

Ниже публикуем текст без сокращений.

За четверть века Партия социалистов Республики Молдова прошла долгий и непростой путь, став ведущей силой на левом фланге молдавской политики.

В течение всех этих лет партия чётко придерживалась своих главных принципов: защита государственности, суверенитета и нейтралитета Молдовы; борьба за молдавскую идентичность и межэтнический мир в стране; социальная защита каждого гражданина, восстановление экономики и поддержка национального производителя; мирное объединение государства, защита молдавских традиций, ценностей и истории.

Представители Партии социалистов были избраны на высшие руководящие посты в стране: Президента Республики Молдова, председателя Парламента, мэров городов и сёл, глав районов, местных советников. Нас объединяет ответственность за судьбу Молдовы, борьба за права и интересы граждан, профессионализм и компетентность. На всех постах социалисты использовали весь свой опыт, профессионализм и энергию для изменения ситуации к лучшему.

Мы избавили страну от нескольких коррумпированных правительств и свергли олигархический режим Плахотнюка. Мы приняли целый ряд законов, необходимых для развития экономики и поддержки граждан.

Мы проводили по-настоящему взвешенную внешнюю политику, наладив мосты с главными стратегическими партнерами: с Российской Федерацией и странами СНГ, со странами ЕС, Турцией, Китаем и другими. Мы вернули молдавскую продукцию на российский рынок, обеспечили гарантии для трудящихся и учащихся за рубежом молдаван, мы увеличили торговый оборот со странами ЕС.

Мы приложили все усилия для разблокирования процесса приднестровского урегулирования и добились решения целого ряда вопросов в интересах населения обоих берегов Днестра.

Сегодня Партия социалистов продолжает борьбу за будущее Молдовы. ПСРМ суждено стать главной силой, противодействующей диктатуре, которую установила очередная власть временщиков. Мы чувствуем, как на Партию социалистов усиливается давление. По вымышленным обвинениям заводятся уголовные дела на лидеров партии, депутатов и глав районов.

Однако никто и ничто не остановит нас в борьбе за независимость страны и национальное достоинство, за благополучие многонационального народа Молдовы. Мы не сдадимся, как не сдались режиму «захваченного государства» и прочим трудностям.

Наша борьба продолжается, мы становимся сильнее, и вместе с народом мы победим!