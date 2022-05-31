ПСРМ: НАРЭ нужно ликвидировать, а его полномочия – передать правительству

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Во вторник вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча и депутат от Партии социалистов Петру Бурдужа провели брифинг, на котором раскритиковали непрофессионализм и нежелание действующей власти управлять ситуацией на топливном рынке и в экономике в целом. Они потребовали ликвидации НАРЭ и передачи его функций правительству.

Петру Бурдужа отметил, что ежедневный рост цен на топливо стал психологическим бременем для граждан, предпринимателей и всей страны, но ни НАРЭ как национальный регулятор, ни правительство не предпринимают никаких действенных мер по улучшению ситуации и не дают чётких объяснений по этой проблеме. В то же время депутат озвучил несколько цифр, касающихся высоких доходов, которые НАРЭ получает от налогов, взимаемых с граждан за топливо.

– В 2021 году доход, полученный НАРЭ от регулирующих сборов, уплачиваемых гражданином за каждый литр топлива, составил более 113 млн леев, из которых 84 млн — административные расходы, в том числе около 70 млн — расходы на заработную плату. В среднем каждый глава Агентства, согласно декларации о доходах, получает около 1 млн леев ежегодно, и их устраивает повышение цен, — заметил Бурдужа, добавив, что оппозиция неоднократно выступала с предложениями по улучшению ситуации, но они не были услышаны.

Влад Батрынча отметил, что действующая власть неспособна исправить положение в этой сфере и изменить существующий механизм формирования цен на топливо, хотя у неё есть все инструменты для осуществления политики в интересах граждан.

– Сегодня один человек написал в Facebook: «Парадоксально, но НАРЭ получает процент от цены на топливо — соответственно, чем выше цена на топливо, тем выше зарплаты в НАРЭ. Вопрос: заинтересована ли эта организация в снижении цены?». Наконец-то граждане РМ поняли, что это Агентство ничего не делает, чтобы помочь гражданам и снизить цену. У нас регулятор не в состоянии внести изменения и предложить механизмы. Мы требуем его ликвидации. Мы считаем, что правительство должно взять на себя ответственность за формирование цен и помочь гражданам Республики Молдова. Сегодня у правительства нет четкой программы стимулирования экономики, внутреннего производства, оно лишь делает всё возможное на пользу импортерам, — сказал Батрынча.

Вице-спикер парламента считает, что всё правительство Гаврилицы также должно уйти в отставку, потому что оно не смогло справиться с экономической и социальной ситуацией.

– Банальное оправдание тем, что всему виной региональный, глобальный кризис или кто-то ещё, не работает и не вызывает доверия у граждан Республики Молдова. Либо вы займётесь делом и поможете людям, либо вам придется уйти, — заключил Батрынча, напомнив, что НАРЭ стало ежедневно повышать цены на топливо, после того как правительство ПДС изменило закон о топливном рынке.

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