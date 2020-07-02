ПСРМ намерена запретить “туризм” в парламенте и призывает ДПМ, ПДС и ППДП поддержать эту инициативу (ВИДЕО)

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В понедельник фракция ПСРМ зарегистрирует в парламенте законопроект о запрете политического “туризма”. Об этом на брифинге для прессы заявил вице-председатель законодательного органа, депутат Партии социалистов Влад Батрынча.

– Считаем, что многочисленные акты коррупции и политической проституции в Парламенте РМ за последние 10 лет нанесли серьезный урон правовому государству и парламентской демократии и привели к тому, что граждане утратили доверие к этому важному институту. У Республики Молдова нет шансов выжить и развиваться в условиях, когда некоторые депутаты считают, что могут выставить на продажу мандат, доверенный ему народом. Мандат принадлежит народу, – пояснил Батрынча.

Он отметил, что фракция ПСРМ призывает три парламентские фракции – ДПМ, ПДС и ППДП – подписать вместе с социалистами данный проект. ПСРМ готова рассмотреть все возможные формулы, добавил он.

– Мы не претендуем на то, чтобы быть единственными авторами этого проекта. Мы готовы сделать это вместе – подписать, зарегистрировать и довести эту инициативу до конца. Мы открыты к дискуссиям в любом формате, 24/24, – добавил он.

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