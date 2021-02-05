ПСРМ намерена наладить сотрудничество с Социал-демократической партией Германии

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Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Федеративной Республики Германия в Республике Молдова Ангелой Ганнингер. Стороны обсудили различные вопросы, касающиеся развития диалога между нашими странами.

Додон поблагодарил немецких партнеров за многолетнюю всестороннюю поддержку Молдовы в различных областях, в том числе в борьбе с пандемией COVID-19. Отдельно они поговорили о сложившейся в нашей стране политической ситуации.

– Подчеркнул, что все принимаемые решения и предпринимаемые действия должны строго соответствовать Конституции и органическому законодательству страны. При этом попытки оказания политического давления на систему юстиции и правопорядка абсолютно недопустимы, – отметил председатель ПСРМ.

Он также сообщил Ангеле Ганнингер о намерении Партии социалистов наладить сотрудничество с Социал-демократической партией Германии.

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