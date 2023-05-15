ПСРМ начинает всенародную кампанию за сохранение членства Молдовы в СНГ

Партия социалистов категорически осуждает заявление председателя парламента Игоря Гросу и других лидеров ПДС о начале выхода Молдовы из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Об этом говорится в распространённой сегодня декларации политформирования.

– У нынешних руководителей Молдовы, пришедших к власти в 2020 – 2021 годах, нет мандата на разрушение исторических связей нашей республики, наработанных в течение столетий, в том числе в течение 30 лет независимости Республики Молдова. Они обещали народу честную и неподкупную власть, борьбу с преступностью и коррупцией, повышение зарплат и пенсий, развитие демократии и свободы слова, защиту прав человека. Они не имеют мандата на геополитические эксперименты, раскалывающие общество.

Республика Молдова не выживет без сохранения своего полноправного членства в Содружестве Независимых Государств, без укрепления политических, экономических, социальных и духовных связей со странами евразийского пространства, – без всего того, что было наработано в течение последних десятилетий, в том числе при непосредственном участии представителей партий, входящих в Блок коммунистов и социалистов.

Принимать решение об изменении конституционных принципов суверенитета и нейтралитета страны, выходе из СНГ или любом ином изменении геополитического статус-кво Республики Молдова можно только на основе всенародного референдума. Президент Майя Санду и ПДС не имеют права принимать такие решения за весь народ Молдовы.

Партия социалистов намерена начать всенародную кампанию за сохранение членства Республики Молдова в СНГ. Верим, что к нам присоединятся и другие патриотические силы страны, выступающие против разрыва связей с нашими традиционными восточными партнёрами. Политические авантюристы, ставящие свои прихоти выше Конституции, закона и исторического опыта нашей страны, должны быть отстранены от власти посредством досрочных выборов, – говорится в заявлении социалистов.