ПСРМ на встрече с Санду: В парламенте есть большинство, а у большинства есть кандидат в премьеры (ВИДЕО)

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Социалисты подтвердили Майе Санду, что в парламенте есть большинство, и что это большинство поддерживает кандидатуру Владимира Головатюка на пост премьера. Об этом депутат ПСРМ Влад Батрынча заявил на брифинге для прессы после проведённых сегодня консультаций с главой государства.

Это прекрасно подготовленный кандидат, профессионал, с безупречной репутацией. Он сможет вытащить Молдову из санитарного и социально-экономического кризиса, – отметил Батрынча.

На проведённой встрече социалисты ещё раз обратили внимание Санду на то, что решения могут быть найдены только путём диалога и согласия между президентурой и парламентом.

– Мы сказали, что не позволим одностороннего подхода и давления. Необходим полноценный, истинный диалог. Что касается досрочных выборов – они могут состояться только после стабилизации пандемической и социально-экономической ситуации. Это наша позиция. В парламенте есть большинство, а у большинства есть кандидат в премьеры. Правительство назначает парламент, а роль президента в правовом государстве – обеспечить диалог между государственными учреждениями. Мы призвали Санду сделать именно это – обеспечить диалог и поддержать выдвинутого большинством кандидата, – сказал он.

Батрынча уточнил, что ответа на вопрос, что Майя Санду намерена делать дальше, социалисты в ходе проведённых консультаций не услышали.

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