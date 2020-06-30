ПСРМ: Мы объявляем войну предателям и коррупционерам в парламенте! (ВИДЕО)

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Партия социалистов осуждает очередной “акт политической проституции”. Представители формирования уверены: за выходом Штефана Гацкана из фракции ПСРМ стоит мафия, которая рассчитывает ввергнуть в страну хаос. Социалисты объявляют войну предателям и коррупционерам в парламенте и сделают всё для того, чтобы законодательный орган был распущен и очищен вследствие досрочных выборов.

Об этом в рамках брифинга для прессы заявил вице-председатель парламента, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча. Он рассказал, что заявление Штефана Гацкана о выходе из фракции ПСРМ принес даже не он сам, а “слуга Владимира Плахотнюка Сергей Сырбу, который продался ДПМ, а потом взял деньги, чтобы уйти из ДПМ и образовать с бандитами группировку “Продам Молдову”.

– Господин Гацкан, если у вас еще есть хоть капля совести, сложите мандат и уходите из Парламента РМ, – сказал Батрынча.

Он выразил уверенность в том, что мафия преследует цель ввергнуть Молдову в политический хаос, и хочет для этого дестабилизировать ситуацию в парламенте и свергнуть правительство.

– У них нет ни единой благородной цели. Им наплевать на то, как граждане будут получать зарплаты и пенсии, их не волнует судьба фермеров и инфраструктурных проектов. Их интересует только дестабилизация. Мы осуждаем еще один акт политической проституции и сутенера из-за границы, которое продолжает практику последних лет в Парламенте РМ. Партия социалистов Республики Молдова объявляет войну этим предателям, коррупционерам, и сделает всё для того, чтобы этот законодательный орган был распущен. Только его очищение поможет гражданам избрать своих новых представителей, – добавил он.

Батрынча также отметил, что социалисты поддерживают инициативу президента о сокращении числа депутатов. Что касается Гацкана, ему напомнили о том, что его мандат принадлежит во-первых жителям Хынчешт, а во-вторых партии, потому что именно команда ПСРМ сделала его депутатом.

– Вспомните, что вы врач. Не вынуждайте людей терять доверие к медикам. Когда мы выдвигали вашу кандидатуру, мы говорили, что в парламенте нужен компетентный врач. Речь не шла о том, что нужна еще одна политическая проститутка, которая за 1-2 млн долларов готова продать собственную мать, – сказал он.

Социалист отметил, что две недели назад Гацкан рассказал о том, что его “обхаживает” “Про-Молдова”, и заявил, что он послал их “далеко”. Что произошло за эти две недели, задается вопросом Батрынча.

– Вам позвонил Плахотнюк, предложил удвоить сумму? И после этого вы рассчитываете спокойно работать в парламенте? Мы ждем от вас заявления о том, что вы складываете мандат, который вам не принадлежит. Это труд коллег из ПСРМ, и мы вам этого не простим, – подытожил он.

Председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ также выразил уверенность в том, что за свой выход Гацкан получил “кругленькую сумму”. Две недели назад речь, по словам самого Гацкана, шла о 500 тысячах евро, однако тогда эта сумма “его не устроила”. Фуркулицэ отметил, что лично обратится по этому поводу в Генеральную прокуратуру.

– Сложите мандат, а полученные деньги пожертвуйте системе здравоохранения. Вы не имеете права ходить с наполненными деньгами карманами! – заявил он.

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