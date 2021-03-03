ПСРМ: Мы должны сотрудничать со всеми производителями вакцин! Экономить на здоровье граждан нельзя!

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Политизация процесса вакцинации приводит к печальным последствиям, когда люди теряют доверие ко всем вакцинам, что влияет на здоровье нации. Об этом на брифинге для прессы заявил депутат ПСРМ, вице-председатель парламентской Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко.

В частности, он напомнил об отказе некоторых медработников от вакцинации. Социалист подчеркнул, что у людей должен быть выбор вакцин, который должно обеспечить государство. В то же время должна проводиться корректная кампания информирования, чтобы граждане пользовались возможностями, которые им предоставляются, чтобы защитить себя.

Депутат озвучил позицию фракции ПСРМ в отношении вакцинирования:

– Мы, Партия социалистов, никогда не выступали против какой-то вакцины. Нужно понять, что сегодня все разработчики вакцин делают это для всего мира. Ни одна страна-разработчик не делает это исключительно для себя. Вакцины, чьего бы производства они ни были, – это мировое достояние. Сегодня весь мир занимается тем, что покупает, принимает вакцины и старается массово вакцинировать свое население. В Республике Молдова вакцинация добровольная. При этом мы, политики, должны помогать медикам в вопросах правильного информирования по вакцинации, рассказывать, что может дать вакцина, чем она может помочь человеку, – сказал он.

Односталко отметил, что в настоящее время в Республике Молдова профильным Агентством по лекарствам зарегистрированы три вакцины: AstraZeneca на двух платформах, BioNTech/Pfizer и Спутник V. В то же время, в процессе регистрации российской вакцины создавались искусственные препятствия.

– Когда проходил процесс регистрации, решения принимались компетентными экспертами, которые понимают, что эти вакцины необходимы стране. Однако, к сожалению, сегодня мы видим попытки дискредитации некоторых вакцин, в частности вакцины Спутник V, потому что эта вакцина, по мнению некоторых, плохая только потому, что она не из Европы. Это ненормально, сегодня эту вакцину принимают и в некоторых странах Европы. Сегодня весь мир борется за поставки Спутника, так же, как и за другие вакцины. Мы должны ценить, что есть такие препараты, которые помогают нашим гражданам защититься, – сказал депутат.

Он подчеркнул, что принижением роли некоторых вакцин недобросовестные политики бьют не по Российской Федерации или по европейским странам, а убивают доверие к вакцинам вообще для нашего населения.

– Вы убиваете здоровье граждан Республики Молдова. Мы должны объединиться и принимать абсолютно все вакцины, которые приходят в страну по линии дарения. Мы благодарны Румынии за то, что она предоставила нам более 20 тыс. доз AstraZeneca, и наши медработники имеют возможность вакцинироваться. Мы будем благодарны остальным нашим партнерам, которые предоставят нам сотни тысяч доз. И сегодня мы знаем, что Российская Федерация в ближайшее время предоставит в качестве дарения в том числе вакцину Спутник V. И мы должны её принять и сделать всё, чтобы эта вакцина дошла до наших граждан. Мы должны сотрудничать со всеми производителями, в том числе организовать закупки вакцин. Нам нужна здоровая нация, мы не должны экономить на здоровье граждан! – заключил депутат.

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