ПСРМ: Мы должны консолидировать усилия на благо Республики Молдова, объединиться для обеспечения мира и благополучия наших граждан

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Сегодня, 27 апреля, отмечается День Государственного флага Республики Молдова – символа суверенитета, единства и независимости нашей страны. По этому случаю ПСРМ выступила с посланием к гражданам.

– Принятие 27 апреля 1990 года первого официального символа – Флага – увенчало усилия и стремление Республики Молдова заявить о себе на мировой политической арене как о демократической стране, базирующейся на фундаментальных принципах уважения прав и свобод человека. В этот торжественный день мы должны продемонстрировать свой патриотизм, солидарность в мыслях и действиях, любовь к своей стране и готовность консолидировать усилия на благо Республики Молдова, объединиться для обеспечения мира и благополучия наших граждан. По случаю Дня Флага мы желаем всем успехов и достижений в деятельности по построению процветающего будущего Республики Молдова, – говорится в обращении.

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