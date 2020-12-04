ПСРМ: Мы доказали, что выполняем свои обещания, а то, что произошло в четверг в парламенте, показывает, что досрочные неизбежны

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В четверг, 3 декабря, парламент Молдовы принял несколько законов, которые предусматривают выполнение обещаний, данных гражданам социалистами. Так, по настоянию ПСРМ земельный участок бывшего Республиканского стадиона был возвращен в собственность государства. Это место является историческим и символичным для Кишинёва и для всей страны.

В четверг социалисты также восстановили право граждан, говорящих на русском языке, предложив ввести особый статус языка межнационального общения, как это было уже более двух десятилетий в истории нашей страны. Этот закон будет способствовать гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в нашем многонациональном государстве. Закон также предусматривает создание необходимых условий для защиты и развития языков национальных меньшинств.

Чтобы облегчить доступ к лекарствам, вкладыши, поставляемые вместе с медицинскими препаратами, помимо государственного будут дублироваться и на русский язык. Таким образом будет снижено число случаев неправильного приема лекарств, и, как следствие, серьезных последствий для здоровья граждан.

После долгих лет затягивания с принятием пакета законов для Автономно-территориального образования Гагаузия по предложению ПСРМ были приняты законопроекты, разработанные специальными комиссиями депутатов Парламента РМ в Кишиневе и Народного собрания в Комрате при поддержке зарубежных экспертов. Социалисты рады, что это решение сразу же приветствовала башкан АТО Гагаузия Ирина Влах, которая поблагодарила депутатов за поддержку этих законов.

В результате нескольких лет борьбы ПСРМ удалось добиться голосования парламента за отмену запрета на вещание телеканалов, ретранслируемых из России. Граждане Молдовы имеют право выбирать медиапродукт, который им нравится, уверены в формировании.

ПСРМ инициировала в четверг так называемый закон о люстрации, которого так долго ждало общество. Он предусматривает выполнение решения парламента, принятого летом 2019 года, об объявлении «захваченного государства». Целый ряд центральных государственных институтов необходимо очистить от элементов, оставшихся со времени захваченного государства, констатируют социалисты.

Депутаты ПСРМ поддержали в первом чтении проекты бюджетно-налоговой политики, госбюджета, законов о медицинском и социальном страховании. В Партии социалистов надеются, что эти документы будут приняты в окончательном чтении и промульгированы до конца года, и с 1 января 2021 года более 43 тысяч сотрудников медицинской системы получат повышенную заработную плату. Предусмотрено увеличение заработной платы и другим категориям работников бюджетной системы, а также инвестиции в инфраструктурные проекты, включая ремонт дорог и строительство акведуков.

– Мы сожалеем об агрессивном и провокационном поведении представителей правых партий, которое 4 декабря вызвало инциденты и хаос в парламенте. Мы неоднократно приглашали их к цивилизованному диалогу. Если же они не согласны с проголосованными проектами, то у них есть возможность опротестовать их в Конституционном суде или инициировать вотум недоверия и отправить в отставку правительство Иона Кику. А затем избранный президент Майя Санду может назначить новое правительство, которое выдвинет новые проекты в парламенте. То, что произошло в четверг в законодательном собрании, убеждает нас в том, что парламент должен быть распущен и должны быть организованы досрочные выборы, – подытожили в Партии социалистов.

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