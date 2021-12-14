ПСРМ: Министра юстиции и судей КС – в отставку!

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Министр юстиции Сергей Литвиненко и судьи КС должны подать в отставку после заключения Венецианской комиссии. Министр – за профанацию реформы юстиции, судьи – за то, что сочли действия властей законными. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге депутат ПСРМ Василий Боля.

Венецианская комиссия опубликовала 13 декабря отрицательное заключение по поводу поправок в Закон «О прокуратуре», которые были разработаны и утверждены большинством ПДС этим летом.

⁃ К таким же выводам пришли и мы летом этого года, когда заявили о том, что поправки в Закон «О прокуратуре» имели одну-единственную цель – назначить карманного прокурора и установить политический контроль над таким важным органом как Высший совет прокуратуры (ВСП), – сказал Василий Боля.

Депутат отметил, что внесением этих поправок действующая власть создает тоталитарный режим, в котором наши граждане не будут чувствовать себя в безопасности.

⁃ Видя, что делает власть с генеральным прокурором, можно сделать вывод о том, что точно такая же ситуация может произойти с любым гражданином нашей страны – в условиях телевизионной юстиции, когда не соблюдается принцип презумпции невиновности, – подчеркнул социалист.

Василий Боля также обратил внимание на некоторые выводы Венецианской комиссии, которые касаются состава и роли ВСП, необходимости включения в Совет генпрокурора и прокурора Гагаузии, процедуры оценки работы генпрокурора, возможности автоматической отставки генпрокурора и его заместителей и т.д.

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