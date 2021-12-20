ПСРМ – лидер народного доверия. ПДС – только на третьем месте

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Партия социалистов возглавила рейтинг народного доверия к партиям. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса общественного мнения. ПСРМ получила 35,8%, возглавив топ исследования.

На втором месте – ПКРМ с 33,9%. ПДС оказалась только третьей – ей доверяют 33,6% граждан.

Опрос общественного мнения проводился с 4 по 15 декабря. В исследовании приняли участие 1055 человек. Погрешность составляет +/-2,8%.

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