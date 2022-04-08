ПСРМ инициирует референдум о судьбе Республиканского стадиона: Пусть кишинёвцы решат, что здесь будет (ВИДЕО)

ПСРМ инициирует референдум о судьбе Республиканского стадиона: Пусть кишинёвцы решат, что здесь будет (ВИДЕО)

Фракция ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва инициирует референдум о судьбе Республиканского стадиона. Об этом советники-социалисты объявили сегодня на пресс-конференции. 

– Именно кишинёвцы должны решать, что здесь будет. Американское посольство должно принять нашу волю. А для дипломатической миссии можно найти другое место – подчеркнул председатель фракции Александр Одинцов. 

Социалист добавил, что ПДС продолжает “дело Плахотнюка”, режим которого постановил передать участок посольству США. Это большая ошибка, отметил Одинцов.

– Мы стали свидетелями решений, направленных против граждан, которые принимает режим Плахотнюка в юбке и ничтожной власти ПДС. Республиканский стадион должен остаться в собственности жителей Кишинёва. Здесь может быть только культурный или социальный объект. Позволим ли мы Санду и ПДС украсть у нас этот участок – это решать нам, – сказал вице-председатель фракции ПСРМ Динарий Кожокару. 

Муниципальный советник ПСРМ Виктор Поляков добавил, что в ближайшее время социалисты инициируют создание группы, которая займётся сбором подписей за проведение референдума.

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