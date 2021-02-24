ПСРМ инициирует процедуру отставки членов НАРЭ

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Партия социалистов решительно осуждает подорожание топлива – уже пятое за последние 2 месяца. В ПСРМ считают, что речь идёт о картельном сговоре, который больно бьёт по всем гражданам страны, в особенности – по фермерам, которым вскоре предстоит начать сельскохозяйственные работы. В связи с этим на следующей неделе парламентская фракция Партии социалистов начнёт процедуру отставки членов НАРЭ, ответственных за сложившуюся ситуацию. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

– Беспрецедентное подорожание топлива происходит на фоне пандемического, а также политического и конституционного кризиса, спровоцированного Майей Санду. В обществе бытует мнение, что компании-поставщики нисколько не боятся президента, а потому позволяют себе повышать цены дважды в неделю с молчаливого согласия НАРЭ, – отметил он.

Батрынча также обратил внимание на то, что действующий состав Национального агентства по регулированию в энергетике был назначен ещё режимом Плахотнюка, а большинство членов данной структуры – бывшие однопартийцы Майи Санду, ещё со времён, когда все они входили в ЛДПМ.

– На следующей неделе парламентская фракция ПСРМ начнёт процедуру отставки членов НАРЭ, ответственных за сложную ситуацию, сложившуюся в результате повторного подорожания топлива, – подытожил он.

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