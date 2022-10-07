ПСРМ инициирует переговоры для объединения общества и проведения общенациональных мероприятий, консультаций и протестов с целью смены власти

ПСРМ инициирует переговоры для объединения общества и проведения общенациональных мероприятий, консультаций и протестов с целью смены власти

Накануне состоялось заседание Республиканского совета Партии социалистов. Его участники рассмотрели текущую политическую ситуацию в стране, констатировали углубление проблем страны и граждан, а также безусловную неспособность власти Майи Санду их решать.

Более того, правящая партия лишь углубляет социально-экономический кризис и угрожает демократии в Молдове. Диалогу и консолидации власть предпочитает репрессии и цензуру, отметили социалисты.

В данных условиях, констатировал Совет, необходимы чёткие и решительные действия. Не только оппозиции, партий, но и всего общества, ставшего заложником ситуации.

– Республиканский совет поручил Исполкому провести переговоры со здоровыми политическими силами и организациями для объединения общества и проведения общенациональных мероприятий, консультаций и протестов с целью смены власти и возвращения страны в русло демократии и развития. Молдавский народ ждет и требует оперативных и внятных решений по выводу страны из кризиса. Понимая это, Республиканский совет ПСРМ одобрил проводимую парламентской фракцией работу по разработке Антикризисного плана и принял решение о необходимости широкой общественной дискуссии с привлечением экспертов, партий и профильных организаций, – говорится в заявлении по итогам заседания.

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