ПСРМ инициирует отставку трёх судей Конституционного суда, узурпировавших КС в интересах Санду

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Конституционный суд своим решением от 15 апреля дискредитировал правовое государство в нашей стране и пошёл по пути узурпации власти в пользу президента Майи Санду в стиле Владимира Плахотнюка, как это было в 2019 году. Социалисты считают, что парламент должен дать соответствующую оценку судьям КС. Об этом на своей странице в соцсети после заседания парламентской фракции ПСРМ написал Игорь Додон.

– ПСРМ выдвинет проект постановления парламента, которое констатирует факт узурпации КС тремя членами суда (Маноле, Шова, Рошка) в пользу политических интересов президента, нарушения присяги, которую они произнесли перед этим составом парламента, и потребуем их отставки, – отметил он.

Додон также подчеркнул, что социалисты никогда не боялись досрочных парламентских выборов и готовы к ним лучше, чем любая политическая партия в стране, поскольку имеют самую развитую партийную инфраструктуру по всей стране, во всех населенных пунктах, мощную партийную команду с представителями в руководстве большинства районных советов и райцентров, городов и сёл.

– Мы твёрдо остаёмся на позициях, что выборы в условиях пандемии нельзя проводить, и мы будем добиваться их организации только после обеспечения доставки в страну не менее 1-1,5 млн. доз вакцин от коронавируса и иммунизации не менее 500-600 тыс. наших граждан, преимущественно тех, кто на первой линии борьбы с пандемией и в группах риска. Майя Санду, которая действует в стиле шулеров и гангстеров по принципу «цель оправдывает средства», не сможет обеспечить качественное улучшение молдавского общества под фальшивыми лозунгами европейской интеграции и реформы юстиции. Молдавский народ был свидетелем преступных экспериментов так называемых «евроинтеграторов» над нашей страной после 2009 года, при пресловутых альянсах за европейскую интеграцию, когда были украдены миллиарды из банковской системы, закрыты школы, проданы за бесценок стратегические государственные активы, – добавил он.

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