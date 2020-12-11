ПСРМ инициирует отмену налогообложения почтовых посылок дороже 100 евро

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Депутат ПСРМ Никита Цуркан зарегистрировал поправку к проекту бюджетно-налоговой политики на следующий год, в которой предлагается отменить инициативу правительства по налогообложению почтовых посылок с товарами, приобретенными в заграничных интернет-магазинах на сумму более 100 евро. Социалисты настаивают на сохранении действующего “потолка” налогообложения этого типа посылок в 200 евро.

Проект депутата-социалиста также предусматривает возможность оплачивать онлайн НДС и другие таможенные пошлины на товары, приобретенные за границей на сумму более 200 евро.

– Подводя итог: если товаров в посылке больше, чем на 200 евро, надо заплатить НДС, акциз и таможенные пошлины. Если меньше 200 евро – то нет. При этом беспошлинный порог при получении посылок от физических лиц остался прежним: 300 евро, если её доставили наземным транспортом, и 430 евро, если воздушным или морским, – подчеркнул Цуркан. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.