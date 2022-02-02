ПСРМ инициировала процедуру обжалования решения о применении повышенных тарифов задним числом

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Как и было обещано ранее, сегодня депутаты-социалисты вместе с муниципальными советниками и группой граждан подали предварительный запрос в Комиссию по чрезвычайным ситуациям (КЧС) и Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), в котором опротестовывают решения этих двух структур о применении повышенных тарифов на природный газ, электроэнергию, горячую воду и отопление задним числом.

ПСРМ считает, что предпринятыми действиями КЧС и НАРЭ нарушили положения ряда нормативных актов, в том числе Конституции Республики Молдова. Социалисты отмечают, в результате были нарушены права потребителей. Граждане доведены до нищеты и отчаяния.

Учитывая незаконный характер утвержденных административных актов и необходимость избежать тяжелых неблагоприятных последствий, депутаты призывают отменить исполнение этих решений.

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