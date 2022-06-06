ПСРМ: Имя Пушкина неразрывно связано с историей нашей страны

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По случаю 223-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина депутаты парламента, муниципальные советники, активисты Партии социалистов и “Молодой гвардии” возложили цветы к бюсту поэта в центре Кишинёва.

– Имя Пушкина неразрывно связано с историей нашей страны. Александр Сергеевич провел на молдавской земле наиболее плодотворные в творческом плане годы – более 220 произведений, которые вошли в сокровищницу мировой литературы, в том числе знаменитый роман “Евгений Онегин”, написаны или начаты им в Кишинёве. Пушкин – на все времена. И сегодня чувства поэта находят отклик в наших сердцах. “Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!”. С днём рождения, великий поэт! – отметили в ПСРМ.

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