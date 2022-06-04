ПСРМ: Игорь Додон должен быть освобождён и реабилитирован!

ПСРМ: Игорь Додон должен быть освобождён и реабилитирован!

Действия режима увенчались телевизионной расправой над пятым Президентом РМ, почётным председателем партии Игорем Додоном. Республиканский совет ПСРМ убеждён в том, что за противоправными действиями в отношении Игоря Додона стоит нынешний президент Майя Санду, отмечается в декларации Совета.

⁃ Игорь Додон должен быть освобождён и реабилитирован. А виновные в организации заказных дел должны быть привлечены к ответственности, – отмечается в декларации.

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