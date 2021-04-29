ПСРМ идёт на выборы! Что обсуждалось на заседании парламентской фракции социалистов

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Сегодня под председательством Игоря Додона прошло заседание парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова. Участники обсудили политическую обстановку в стране и наметили планы.

Мы решили, что Партия социалистов идет на выборы, хотя они были бы более уместными осенью, когда риски для граждан стали бы значительно ниже. В ближайшие месяцы Молдове по-прежнему угрожает серьезный рост числа новых случаев заражения COVID-19, особенно после отмены чрезвычайной ситуации, а экономический и социальный кризис может усугубиться из-за отсутствия полномочного парламента и правительства, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Было высказано мнение, что в связи с указом, подписанным вчера президентом Майей Санду, сегодня парламент не сможет рассмотреть и принять в окончательном чтении некоторые важные социальные проекты, такие как:

повышение заработной платы врачей на 40%,

выплата задолженности за четыре месяца по оплате труда работников Государственного предприятия «Железная дорога Молдовы»,

отмена экзаменов на степень бакалавра,

субсидирование национальных общественных объединений людей с ограниченными возможностями,

компенсация за путевки для ветеранов и другие проекты.

Мы поедем по районам, будем говорить с людьми и бороться за социальные идеи, которые активно продвигает Партия социалистов, за наши национальные ценности на благо граждан и во имя будущего страны! – добавил председатель ПСРМ.

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