ПСРМ идёт на выборы! Что обсуждалось на заседании парламентской фракции социалистов

ПСРМ идёт на выборы! Что обсуждалось на заседании парламентской фракции социалистов

Сегодня под председательством Игоря Додона прошло заседание парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова. Участники обсудили политическую обстановку в стране и наметили планы.

Мы решили, что Партия социалистов идет на выборы, хотя они были бы более уместными осенью, когда риски для граждан стали бы значительно ниже. В ближайшие месяцы Молдове по-прежнему угрожает серьезный рост числа новых случаев заражения COVID-19, особенно после отмены чрезвычайной ситуации, а экономический и социальный кризис может усугубиться из-за отсутствия полномочного парламента и правительства, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Было высказано мнение, что в связи с указом, подписанным вчера президентом Майей Санду, сегодня парламент не сможет рассмотреть и принять в окончательном чтении некоторые важные социальные проекты, такие как:

  • повышение заработной платы врачей на 40%,
  • выплата задолженности за четыре месяца по оплате труда работников Государственного предприятия «Железная дорога Молдовы»,
  • отмена экзаменов на степень бакалавра,
  • субсидирование национальных общественных объединений людей с ограниченными возможностями,
  • компенсация за путевки для ветеранов и другие проекты.

Мы поедем по районам, будем говорить с людьми и бороться за социальные идеи, которые активно продвигает Партия социалистов, за наши национальные ценности на благо граждан и во имя будущего страны! – добавил председатель ПСРМ.

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