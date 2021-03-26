ПСРМ и “Pentru Moldova” призвали Санду перенести запланированные на сегодня консультации

ПСРМ и “Pentru Moldova” призвали Санду перенести запланированные на сегодня консультации

Повестка сегодняшнего заседания парламента весьма насыщенна, и депутаты не успеют рассмотреть все вопросы до обозначенного Санду для консультаций времени. В связи с этим представители фракции ПСРМ и группы “Pentru Moldova” призвали главу государства перенести дискуссии.  

– Фракция ПСРМ приглашена в 15.30 на консультации с президентом. Хочу довести до её сведения, что сегодня заседание парламента, у нас насыщенная повестка, и мы не сможем рассмотреть все вопросы до 15.30, поэтому просим назначить другую дату консультаций, – сказал председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. 

Представительница группы “Pentru Moldova” Марина Таубер также заявила, что они не придут на встречу с Санду в 13.00, так как не успеют.

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