ПСРМ и Коммунистическая партия Китая подпишут Протокол о сотрудничестве (ФОТО, ВИДЕО)

Председатель ПСРМ провёл рабочую встречу с Послом Китайской Народной Республики в Республике Молдова Чжаном Инхуном. Игорь Додон подчеркнул в рамках беседы важность укрепления стратегического партнерства между нашими государствами, а также сотрудничества между Партией социалистов Республики Молдова и Коммунистической партией Китая.

– В связи с этим отметили, что соответствующий Протокол был подготовлен в прошлом году и стороны планировали подписать его в ходе визита молдавской делегации в Пекин в марте 2020-го, но из-за начавшейся пандемии поездка была отложена. Теперь обе стороны подтверждают интерес к возобновлению переговоров для подписания Протокола о сотрудничестве между ПСРМ и КПК, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

В этом же контексте лидер ПСРМ подчеркнул, что в ближайшее Партия социалистов примет новую Политическую программу, где во внешнеполитическом разделе восточный вектор будет указан в качестве приоритетного, предполагая развитие более тесных отношений с Россией, другими странами-членами Евразийского экономического союза и Китаем.

В завершение беседы стороны обсудили возможность приобретения Молдовой китайской вакцины против коронавируса, чтобы наши граждане могли самостоятельно выбирать между различными видами препарата.