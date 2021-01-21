ПСРМ и Коммунистическая партия Китая подпишут Протокол о сотрудничестве (ФОТО, ВИДЕО)

ПСРМ и Коммунистическая партия Китая подпишут Протокол о сотрудничестве (ФОТО, ВИДЕО)

Председатель ПСРМ провёл рабочую встречу с Послом Китайской Народной Республики в Республике Молдова Чжаном Инхуном. Игорь Додон подчеркнул в рамках беседы важность укрепления стратегического партнерства между нашими государствами, а также сотрудничества между Партией социалистов Республики Молдова и Коммунистической партией Китая. 

– В связи с этим отметили, что соответствующий Протокол был подготовлен в прошлом году и стороны планировали подписать его в ходе визита молдавской делегации в Пекин в марте 2020-го, но из-за начавшейся пандемии поездка была отложена. Теперь обе стороны подтверждают интерес к возобновлению переговоров для подписания Протокола о сотрудничестве между ПСРМ и КПК, – отметил Додон на своей странице в соцсети. 
В этом же контексте лидер ПСРМ подчеркнул, что в ближайшее Партия социалистов примет новую Политическую программу, где во внешнеполитическом разделе восточный вектор будет указан в качестве приоритетного, предполагая развитие более тесных отношений с Россией, другими странами-членами Евразийского экономического союза и Китаем.

В завершение беседы стороны обсудили возможность приобретения Молдовой китайской вакцины против коронавируса, чтобы наши граждане могли самостоятельно выбирать между различными видами препарата.

 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md