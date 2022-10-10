ПСРМ и «Гражданский конгресс» провели первые консультации

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Сегодня состоялись первые консультации между Исполнительным комитетом Партии социалистов РМ и руководством политической партии «Гражданский конгресс».

Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча заявил, что сложившаяся сегодня в стране катастрофическая ситуация диктует необходимость объединения всех здоровых политических сил, которые могут предложить альтернативу для Республики Молдова. Эта потребность в консолидации усилий остро чувствуется на левом фланге, учитывая насущность разработки антикризисных планов и лучших решений для нашей страны, подчеркнул он.

– Мы не можем допустить, чтобы кто-то монополизировал и протесты, и работу оппозиции. В то же время мы понимаем, что действия оппозиции должны соответствовать ожиданиям граждан. Речь идёт о здоровой, качественной оппозиции. Есть необходимость в ясных действиях, понимаемых и принимаемых гражданами. Мы уверены, что мы способны на такое объединение усилий в интересах Республики Молдова и её граждан, – сказал Влад Батрынча.

Лидер «Гражданского конгресса» Марк Ткачук отметил по итогам встречи, что в стране проходит «чрезвычайно негативный и катастрофический процесс»: с одной стороны, тотальное разрушение экономики и социальной сферы, а с другой – мы видим «абсолютно бездействующую импотентную власть, которая прикрывается войной в соседнем государстве, и пользуясь этим, практически разрушает собственную страну».

Марк Ткачук подчеркнул, что такая ситуация недопустима, что «нужно находить трезвые решения, общие моменты, которые позволяют объединиться всем нормальным людям», и не только на левом фланге.

– Но нам нужно начать этот процесс силами, которые считают себя левыми, то есть выступают за молдавскую государственность, молдавскую независимость, за социальную справедливость, за интернационализм, – добавил он.

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