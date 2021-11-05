ПСРМ и «Единая Россия» укрепляют сотрудничество

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития стратегического партнёрства между нашими странами.

– Отдельно говорили о необходимости укрепления сотрудничества Партии социалистов и «Единой России» в рамках подписанного между нами соответствующего соглашения, – сообщил Додон на своей странице в соцсети.