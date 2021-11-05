ПСРМ и «Единая Россия» укрепляют сотрудничество

ПСРМ и «Единая Россия» укрепляют сотрудничество
Игорь Додон провёл сегодня встречу с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от «Единой России» Артёмом Туровым, который находится с визитом в Республике Молдова.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития стратегического партнёрства между нашими странами.
– Отдельно говорили о необходимости укрепления сотрудничества Партии социалистов и «Единой России» в рамках подписанного между нами соответствующего соглашения, – сообщил Додон на своей странице в соцсети. 
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