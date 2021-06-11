ПСРМ: Хорошие люди не совершают преступлений, не угрожают семьям и не проклинают детей

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Партия социалистов осуждает запугивание главы территориальной организации Каушан Олега Кучука, а также членов его семьи. “Уничтожение автомобиля и угрозы в адрес супруги и детей выходят за допустимые рамки и являются преступлениями, за которые следует наказывать в соответствии с законом”, – говорится в заявлении ПСРМ.

– Мы знаем, что за этими хулиганскими действиями, а также за нападением на штаб-квартиру ПСРМ в Каушанах стоят так называемые “хорошие люди” с судимостями из списка ПДС. Хорошие люди не совершают преступлений, не угрожают семьям и не проклинают детей. Это мерзкие действия, которые выявляют гнусный характер тех, кто объявляет себя “хорошими людьми” только для того, чтобы попасть в список партии “Действие и солидарность”. Мы надеемся, что сотрудники правоохранительных органов выявят и привлекут к ответственности как тех, кто совершил эти нарушения, так и организатора, который хочет получить иммунитет в качестве депутата, чтобы избежать уголовного наказания, – отмечается в декларации.

ПСРМ в очередной раз призывает всех избирательных конкурентов проявлять корректность и проводить честную, цивилизованную кампанию.

Накануне автомобиль Олега Кучука, лидера ПСРМ в Каушанском районе, буквально разнесли вдребезги, а супруге оставили записку с оскорблениями и проклятиями в адрес её и детей.

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