ПСРМ готова к диалогу с парламентскими партиями и президентом и не намерена инициировать референдум об отставке Санду (ФОТО, ВИДЕО)

ПСРМ готова к диалогу с парламентскими партиями и президентом и не намерена инициировать референдум об отставке Санду (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня состоялось заседание парламентской фракции Партии социалистов, на котором обсуждалась рабочая повестка на ближайший период времени. Депутаты-социалисты подчеркнули важную роль законодательного органа в период политического и конституционного кризиса, отметив необходимость предпринять все возможные действия, которые позволили бы эффективно управлять экономической ситуацией и пандемическим кризисом.

– Рад отметить: депутаты были единодушны во мнении о том, что только путем диалога можно определить лучшее решение для выхода из кризиса. Они выразили свою решимость продолжить дискуссии по этому вопросу с парламентскими партиями, а также с президентом страны. Депутаты-социалисты также решили исключить сценарий инициирования референдума об отставке главы государства. Было подчеркнуто, что трата огромных денег на референдум в обстановке пандемии, экономического и социального кризиса будет преступлением против общества, – сообщил председатель ПСРМ Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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