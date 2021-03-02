ПСРМ готова к диалогу с парламентскими партиями и президентом и не намерена инициировать референдум об отставке Санду (ФОТО, ВИДЕО)

– Рад отметить: депутаты были единодушны во мнении о том, что только путем диалога можно определить лучшее решение для выхода из кризиса. Они выразили свою решимость продолжить дискуссии по этому вопросу с парламентскими партиями, а также с президентом страны. Депутаты-социалисты также решили исключить сценарий инициирования референдума об отставке главы государства. Было подчеркнуто, что трата огромных денег на референдум в обстановке пандемии, экономического и социального кризиса будет преступлением против общества, – сообщил председатель ПСРМ Игорь Додон на своей странице в соцсети.