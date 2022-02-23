ПСРМ: Государство должно возместить аграриям акцизы на дизельное топливо (ВИДЕО)

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ПСРМ считает, что государство должно вернуть фермерам акцизы на дизельное топливо. Согласно проекту закона «О внесении поправок в государственный бюджет», разработанному социалистами, предлагается выделить 300 леев на га или 3000 леев за тонну дизельного топлива.

Вице-председатель комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, депутат ПСРМ Раду Мудряк заявил, что в среднем в год в Молдове обрабатывают 1,5 миллиона гектаров, без виноградников и садов, а на гектар тратят около 100 литров дизельного топлива. Это означает ежегодное потребление дизельного топлива в 150 тысяч тонн.

– Поэтому мы предлагаем изменить закон о бюджете, который вернет фермерам акцизы. Это составит 300 леев на гектар или 3000 леев за тонну дизельного топлива, – сказал депутат.

По словам автора, в общей сложности требуется 450 миллионов леев, и правительство должно изыскать эти деньги.

– Если не выявим эти источники, мы рискуем тем, что фермеры не выполнят сельскохозяйственные работы, что скажется на качестве и количестве урожая и повлияет на продовольственную безопасность страны, – предупредил Мудряк.

Социалист уточнил, что данный законопроект крайне необходим для того, чтобы избежать дальнейшего роста цен на сельхозпродукцию.

– Мы видим, что происходит с ценами на дизельное топливо, газ, электроэнергию. Мы находимся в начале сельскохозяйственного года и ждали, когда правящая партия придёт с поддержкой фермеров. Если сделать расчёт по дизтопливу, то, если в августе прошлого года оптовая цена дизельного топлива составляла 10,15 леев, то сейчас закупка по оптовой цене составляет 20,60 леев. Это рост более чем на 100%. Эта цена окажет негативное влияние на фермеров, пострадают мелкие и средние аграрии, которые не смогут позволить себе обработку земли, а те, кто начнёт, не смогут применить весь цикл необходимых работ, что негативно отразится на сельхозпродукции, как количественно, так и качественно, – отметил депутат.

Проект должен быть одобрен правительством и обсуждён и принят парламентом.

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