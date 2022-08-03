ПСРМ: Геополитические амбиции и игры не должны быть выше дипломатии, безопасности и стабильности стран и людей

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Партия социалистов была и остаётся на позиции уважения к праву суверенных государств на невмешательство в их внутреннюю политику, безусловного соблюдения территориальной целостности Китайской Народной Республики и неизменного следования политики «одного Китая». Об этом говорится в заявлении ПСРМ.

Социалисты отмечают, что «с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Молдовой 30 января 1992 года Правительство Китайской Народной Республики нами признаётся единственным законным правительством Китая».

– Китай неоднократно протягивал руку помощи молдавскому народу. Безвозмездно и уважительно. В том числе, среди первых – в период пандемии коронавируса. КНР была и остаётся добрым и надежным другом и партнёром для Молдовы. Осуждаем новую провокацию, направленную на подрыв суверенитета и стабильности очередного государства, на этот раз Китая. Геополитические амбиции и игры не должны быть выше дипломатии, безопасности и стабильности стран и людей, – подчёркивается в декларации.

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