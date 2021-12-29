ПСРМ: Генпрокуратура превратилась в инструмент действующей власти

0

Партия социалистов Республики Молдова осуждает манипуляции и дезинформацию Генеральной прокуратуры о сегодняшнем слушании дела Игоря Додона по делу 14-летней давности. В пресс-релизе отмечается, что действия в 2008 году, когда госпредприятие Energocom подписало договор на закупку электроэнергии в Украине, “привели к повышению тарифов на электроэнергию, затронув права конечных потребителей – граждан Республики Молдовы”.

– Таким образом, не доказав чьей-либо вины, в нарушение принципа презумпции невиновности, Генеральная прокуратура манипулирует информацией общественного значения, пытаясь обвинить кого-то еще и во всех недавних повышениях цен, включая значительный рост тарифов на природный газ и теплоэнергию. Формулировка пресс-релиза демонстрирует, что Генеральная прокуратура захвачена и стала одним из инструментов действующей власти, а ее заявления не отличаются от заявлений правящей партии, – отметили в ПСРМ.

Партия социалистов призывает государственные учреждения, особенно Генеральную прокуратуру, к корректности – руководствоваться строго законом, а не политическими указаниями, исходящими от нынешнего правящего режима.

– Уверены, что почетный председатель ПСРМ Игорь Додон докажет свою невиновность, а злоупотребления со стороны власти будут должным образом оценены, – говорится в заявлении.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.