ПСРМ: Гацкан предал не только избирателей и команду, но и собственные честь и достоинство

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Партия социалистов Республики Молдова выражает возмущение действиями экс-депутата от ПСРМ Штефана Гацкана. Его выход из фракции Партии социалистов, при поддержке которой он победил на выборах, является низким и подлым шагом. Об этом говорится в заявлении формирования.

– Штефан Гацкан предал не только собственных избирателей, поверивших ему и отдавших ему свои голоса. Он предал не только активистов Партии социалистов, которые день и ночь работали ради его победы на выборах. Он предал свою совесть и человеческое достоинство, – отмечается в документе.

Партия социалистов Республики Молдова рассматривает выход таких людей, как Гацкан, в качестве очищения рядов партии и фракции. “Мы выражаем доверие каждому депутату и муниципальному советнику от ПСРМ, сохраняющему верность партии, её избирателям и активистам, её ценностям и политической программе”, – говорится в заявлении.

– Партия социалистов исключает каких-либо переговоров с предателями и перебежчиками. Единственным путём преодоления существующего политического кризиса является только проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. Избиратели должны выбирать не между отдельными персонажами, а между программами, ценностями и стратегиями развития страны, – заключают в ПСРМ.

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