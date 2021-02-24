ПСРМ: Если не принять срочные меры, государство рискует потерять “Железную дорогу Молдовы” (ВИДЕО)

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“Железную дорогу Молдовы”, стратегическое предприятие нашей страны, с 2010 по 2019 годы последовательно банкротили различными способами. Об этом на брифинге для прессы рассказали председатель парламентской комиссии, которая занимается изучением ситуации на ЖДМ, Олег Липский и вице-председатель постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужа.

Так, отметил Липский, запчасти и топливо покупались по чрезмерно завышенным ценам, а последнее ещё и крали. Предприятие лишили участков земли и даже кусков перронов.

– С 2015 по 2019 годы внедрялись различные схемы, посредством которых предприятие лишили огромных денег, – рассказал социалист.

В то же время депутат ПСРМ Петру Бурдужа подчеркнул, что на сегодняшний день долги предприятия составляют около 665 млн леев, из которых только 92 млн – долги по зарплатам.

– Государство рискует потерять этот актив. Образовавшиеся у предприятия задолженности в один день могут привести к полному приостановлению деятельности ЖДМ, – сказал он.

Бурдужа также отметил, что отсутствие сотрудничества государственных учреждений по этому вопросу может стать фатальным для “Железной дороги Молдовы”. В связи с этим социалисты призвали к срочному диалогу о ситуации на ЖДМ и поиску решений.

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