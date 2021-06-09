ПСРМ: Два года назад мы освободили страну от Плахотнюка, остановили незаконные приватизации и вернули людям свободу

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За последние 2 года, после того, как благодаря Игорю Додону пал режим Влада Плахотнюка, граждане стали чувствовать себя свободнее и увереннее, перестали бояться. В Молдове больше нет политических заключенных. Прекращены сомнительные приватизации и рейдерские атаки. Об этом на брифинге для прессы говорил депутат ПСРМ Влад Батрынча.



– Мы считаем, что мы, социалисты, выполнили то, что обещали гражданам. Мы дали людям свободу, доступ к информации, возможность жить дома, в Молдове, без страха. Мы остановили массовые приватизации в ущерб государству и добились того, чтобы государственные учреждения остались собственностью страны и приносили доходы в бюджет. Мы сделали всё, чтобы спасти “Молдтелеком” и другие предприятия, которые были на грани приватизации. Мы проявили характер и по вопросу Республиканского стадиона, который также подлежал отчуждению в неясных условиях, – перечислил Батрынча.

Отвечая на обвинения и инсинуации оппонентов, депутат ПСРМ подчеркнул, что нет ни единого доказанного случая якобы совершённого социалистами беззакония. Формирование всегда было принципиальным и последовательным в выполнении данных гражданам обещаний.

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