ПСРМ: Действующий парламент должен быть распущен!

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ПСРМ приняла к сведению решение Конституционного суда, согласно которому, парламент не может быть распущен в течение 6 месяцев до президентских выборов, а досрочные парламентские выборы не могут быть организованы в тот же день, что и президентские выборы. Об этом говорится в заявлении формирования.

⁃ Мы обратились в Конституционный суд, чтобы внести ясность в этот вопрос. Мы хотели бы сэкономить деньги граждан и провести досрочные парламентские выборы в тот же день, что и президентские выборы, 1 ноября, но мы подчиняемся решению Высокого суда, – отмечается в документе.

Социалисты также заявляют, что поддерживают идею Игоря Додона о том, что в этой ситуации первый указ, подписанный главой государства после осенних президентских выборов, должен касаться роспуска нынешнего скомпрометированного парламента и организации досрочных выборов в законодательный орган.

⁃ Этот парламент погряз во многих скандалах в связи с подкупом депутатов, поэтому он больше не представляет голоса граждан, отданные в прошлом году. Бойкот пленарных заседаний альянсом Санду-Канду-Плаха-Шор – еще один пример дискредитации. В сложившейся ситуации только граждане должны решать, кто будет представлять их интересы в парламенте, – заключают в ПСРМ.

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